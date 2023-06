Ciro Nogueira diz que Senado vai aprovar MP dos Ministérios: 'Infelizmente'

A MP, que reorganiza a estrutura ministerial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), precisa ser votada nesta quinta porque expira à meia-noite. Caso contrário, perderá a validade, e o governo terá que retomar a estrutura administrativa da gestão de Jair Bolsonaro (PL), que era de 23 pastas. A MP referenda as 37 já em atividade no atual governo.