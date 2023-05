Lula diz que ditadura na Venezuela é 'narrativa' e critica bloqueio

440

Lula chamou de "momento histórico" a presença de Nicolás Maduro em território brasileiro (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu ontem o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e disse que a visita é momento histórico que “reflete uma política externa séria”. Chamou de “narrativa” a visão de que a Venezuela virou ditadura e acrescentou que ele e o assessor especial Celso Amorim buscam explicar ao mundo que a situação não é essa.

“Depois de oito anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil, e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil”, disse o petista. Lula deu a declaração à imprensa ao lado de Maduro.

Hoje, Maduro participará de encontro proposto por Lula com presidentes da América do Sul, na tentativa de retomar planos de integração das nações da região. Ambos deram declaração ao término das primeiras reuniões de trabalho.

O petista disse que o venezuelano era bem-vindo e lamentou o tempo em que as relações entre Brasil e Venezuela foram obstruídas, após a imposição de proibições do ingresso de altas autoridades do país caribenho. “A Venezuela sempre foi parceiro excepcional, mas em razão das contingências políticas, dos equívocos, o presidente Maduro ficou oito anos sem vir ao Brasil. E o Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela.”





Ele ainda chamou de “narrativa” a visão de que a Venezuela virou uma ditadura e acrescentou que ele e o assessor especial Celso Amorim buscam explicar ao mundo que a situação não é essa.

“Cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. É preciso que você [Maduro] construa a sua narrativa. E a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que o que eles têm contado contra você. Está nas suas mãos construir a sua narrativa e virar esse jogo, para que a gente possa vencer definitivamente, e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente seu povo, por meio de votação livre, diga quem é que vai governar esse país”, afirmou Lula.



Durante seu discurso, o brasileiro ainda deu uma guinada para criticar potências ocidentais. Em particular, mirou os EUA e lamentou duramente as sanções impostas por Washington a Caracas. Lula afirmou que bloqueios comerciais e financeiros têm efeito pior que o de guerras.

“É culpa dele [de Maduro não ter dólares para arcar com suas exportações]? Não. É culpa dos EUA, que fizeram um bloqueio extremamente exagerado. Sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. A guerra, normalmente, morre soldado que está em batalha. Mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo”, afirmou.





Autoridades brasileiras então prometeram trabalhar com Caracas para saldar a dívida com o Brasil, além de abrir a possibilidade para uma cooperação energética, com a venda de energia venezuelana. Após a reunião com Maduro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que será constituído um grupo de trabalho para estudar a dívida do país caribenho.

“E, a partir dessa consolidação dos números, [vamos] reprogramar o pagamento. Cuido da relação com o Tesouro, e Minas e Energia cuidará da questão da energia para Roraima. Mas a encomenda é essa, consolidação da dívida e reprogramação.”





COOPERAÇÃO

Maduro também destacou a possibilidade de uma cooperação no setor energético e confirmou o interesse de vender energia ao Brasil. Para tal, no entanto, afirmou ser necessário um investimento de cerca de US$ 4 milhões a US$ 5 milhões (entre R$ 20 milhões e R$ 25 milhões) para que a transmissão seja possível. Maduro afirmou que o encontro foi um “feito histórico” e uma vitória da “dignidade dos povos”. “O resgate da união entre Brasil e Venezuela é o caminho que nos conduzirá até o desenvolvimento e a integração da Grande Pátria.”



A visita oficial de Maduro só entrou na agenda de Lula na manhã de ontem, poucas horas antes do início dos eventos —passagens de chefes de Estado costumam ser divulgadas com muita antecedência. Maduro chegou no meio da manhã à sede do governo e foi recebido por Lula na rampa presidencial.

Os dois tiveram encontro reservado, seguido de reunião ampliada, com assessores e ministros dos dois lados. Da parte do Brasil, participaram, além de Lula, o vice Geraldo Alckmin, o assessor especial da Presidência Celso Amorim e os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Carlos Fávaro (Agricultura) Alexandre Silveira (Minas e Energia) e o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.