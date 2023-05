Nikolas e Bruno Engler levam panfletos pedindo a captura de Maduro

440

Os deputados federal e estadual Nikolas Ferreira (PL-MG) e Bruno Engler (PL-MG) foram ao Palácio do Planalto criticar a recepção ao presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorrida nesta segunda-feira (29/5), em Brasília.









No governo de Jair Bolsonaro (PL) foi editada uma portaria que vetava a entrada de autoridades do alto escalão do governo da Venezuela, em 2019. A medida vetava a presença do presidente Maduro.

"A turminha que fez o L pela democracia, que votou no Lula, em defesa da nossa democracia, para condenar esse ditador recebido com todas as honras de chefe de estado", afirmou Engler.





No encontro, o petista criticou as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, que foram consideradas mais brutais que um conflito armado.





No Manual de Visitas de Autoridades Estrangeiras ao Brasil, de autoria do Ministério das Relações Exteriores, está previsto uma solenidade para líderes estrangeiros, que inclui uma ida ao Palácio do Planalto, ao Palácio do Itamaraty e um almoço ou jantar, caso seja possível.