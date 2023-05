Nikolas critica visita de Maduro ao Brasil: 'Sou ditadorfóbico'

440

Deputado fez coro a colegas da oposição nas críticas à visita de Maduro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o encontro diplomático de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente venezuelano Nicolás Maduro nesta segunda-feira (29/5). O parlamentar associou o líder do país vizinho ao narcotráfico e se afirmou “ditadorfóbico”.









“Lula diz que vai trabalhar junto com o Maduro pra combater o narcotráfico. Isso é tipo chamar o Janones pra combater fakenews”, escreveu o parlamentar.





Em outro tuíte, Nikolas Ferreira se afirmou “ditadorfóbico” ao comentar discurso de Lula ao lado do presidente venezuelano. O petista disse que há preconceito com o país liderado por Maduro e o classificou como um “parceiro excepcional”.





Esta é a primeira visita do presidente venezuelano ao Brasil em oito anos. Em seu primeiro ano de mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou a editar uma portaria proibindo que Maduro e autoridades do alto escalão do país vizinho entrasse em território brasileiro.









A Venezuela é tema recorrente nos embates políticos brasileiros, com destaque para a disputa eleitoral de 2022. Antagonistas de líderes petistas costumam usar a crise institucional e econômica do país vizinho para criticar a política externa dos primeiros mandatos de Lula e da gestão de Dilma Rousseff (PT) em relação à proximidade com governos de esquerda na América Latina.