'Lula tem simpatia por tiranos violentos e cruéis', diz Eduardo Jorge

Nicolás Maduro teve reunião com Lula no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (29/5) (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O ex-deputado federal Eduardo Jorge (PV) criticou a relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o venezuelano Nicolás Maduro, com quem o petista se reuniu nesta segunda-feira (29/5). O líder do país vizinho cumpre agenda no Brasil e, nesta terça-feira (30/5), também estará na cúpula da América do Sul com outros presidentes da região.





Para Eduardo Jorge, a relação entre os dois presidentes é um "menosprezo" para lideranças democráticas e liberais. “Maduro recebido como fraterno amigo velho. Esta perigosa e permanente sedução do presidente Lula por tiranos violentos e cruéis. Como explicar esta terna simpatia por ditadores?”, tuitou o ex-parlamentar.





Maduro recebido como fraterno amigo velho. Esta perigosa e permanente sedução do presidente Lula por tiranos violentos e cruéis...como explicar esta terna simpatia por ditadores e uma dissimulada ironia e menosprezo para lideranças democráticas e liberais. — Eduardo Jorge (@EduardoJorge) May 29, 2023 Durante o encontro, o próprio Lula rebateu críticas contra a relação com Maduro. “ O preconceito contra a Venezuela é muito grande. Sofremos críticas durante a campanha por sermos amigos da Venezuela. Havia discursos e mais discursos de adversários que diziam que se Lula ganhasse as eleições o Brasil ia virar Venezuela, Argentina e Cuba”, disse o presidente da República.





Lula também ressaltou que, apesar das dificuldades, a Venezuela “sempre foi um parceiro excepcional”, e disse que, com o afrouxamento das relações, um fluxo comercial de US$ 4 bilhões foi interrompido. “A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de aproximadamente US$ 6 bilhões e hoje temos pouco menos de US$ 2 bilhões. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil”, afirmou o petista.