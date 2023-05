Waldvogel: Indicação de advogado de Lula ao STF será indecorosa

440

Nesta segunda-feira (29/5), Lula não quis comentar sobre a indicação de Zanin (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar, ainda nesta semana, o advogado Cristiano Zanin para a cadeira aberta no Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação, no entanto, é alvo de críticas pelo fato de Zanin ter sido advogado do chefe do executivo na defesa da Operação Lava-Jato.









A relação de proximidade entre os dois deve ser foco da sabatina a que o advogado vai ser submetido no Senado, que conta, inclusive, com algozes, como o senador Sergio Moro (União-PR) , ex-juiz da Lava Jato. A jornalista Mônica Waldvogel, da GloboNews, destacou que esse processo faz parte do “Show da Política”, mas afirma que a indicação de Zanina será indecorosa.





“Não importa o quanto ele foi leal ao presidente em sua defesa, o quanto ele foi competente. O presidente da república nomear o seu próprio advogado, que foi bem sucedido na defesa, para o supremo tribunal federal, é algo que não deveria ser possível em uma democracia perfeita, ou até imperfeita como a brasileira”, comentou Mônica.