440

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve indicar nos próximos dias o nome que irá suceder o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandosvki (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Lula (PT) adotou tom de brincadeira para responder se pretende fazer nesta semana a indicação para o assento que está vago no STF (Supremo Tribunal Federal).





"É uma coisa tão minha que não quero repartir com ninguém", afirmou. O favorito para o posto é Cristiano Zanin, amigo e advogado criminal de Lula.Esta será a primeira escolha de Lula para o Supremo no seu terceiro mandato à frente do Executivo federal. Nas outras duas vezes em que foi presidente, ele foi mais rápido ao fazer a indicação, que durava em média duas semanas entre o assento ficar vago e ele definir o sucessor.A cadeira foi aberta em 11 de abril com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. O tempo já supera os 42 dias para a escolha da ministra Cármen Lúcia, em 2006, após a aposentadoria de Nelson Jobim. Até então, essa havia sido a escolha mais demorada do petista, como mostrou a Folha de S.Paulo.