Lula encontrou duas vezes mais chefes de Estado que Bolsonaro em 5 meses

440

O levantamento utilizou informações das agendas presidenciais de Lula e Bolsonaro (foto: Ricardo Stuckert/PR - Jim WATSON/AFP ) Faltando poucos dias para completar cinco meses de mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já apresenta o dobro do número de reuniões com chefes de Estado realizados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nos cinco primeiros meses do governo dele, em 2019.









Os dados utilizados pela reportagem foram retirados das agendas presidenciais de Bolsonaro, disponíveis na Biblioteca da Presidência, e de Lula, na Agenda do Presidente da República do site do governo federal. A lista considerou apenas as informações disponíveis em ambos os portais citados e descartou jantares coletivos onde não ocorreram reuniões bilaterais.



Leia também: Tio de Damares usava avião de igreja flagrado com 290 kg de maconha





Bolsonaro em cinco meses

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve ao todo 16 encontros com líderes ou chefes de Estado durante os primeiros cinco meses de governo.





O evento em que Bolsonaro teve mais encontros foi o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, no final de janeiro de 2019. Na ocasião, o ex-presidente teve reuniões bilaterais com nove líderes: Giuseppe Conte, primeiro-Ministro da Itália; Ueli Maurer, presidente da Suíça; Shinzo Abe, primeiro-Ministro do Japão; Mark Rutte, primeiro-Ministro dos Países Baixos; Andrej Babis, primeiro-Ministro da República Tcheca; Andrzej Duda, presidente da Polônia; Petro Poroshenko, presidente (à época) da Ucrânia; Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul; e Iván Duque, presidente da Colômbia.





Outros cinco encontros ocorreram no Palácio do Planalto: Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal; Viktor Orban, primeiro-ministro da Hungria; Ji Bingxuan, vice-presidente do Parlamento Chinês; Juan Guaidó, presidente encarregado da Venezuela e Mario Abdo Benítez, presidente do Paraguai.





Os outros dois encontros restantes foram em viagens ao exterior: em Jerusalém, com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; e em Washington, nos Estados Unidos, com o então presidente Donald Trump. (Confira no final da matéria a lista completa com os países que Bolsonaro teve bilaterais)









Leia também: União reconhece emergência em 130 municípios de Minas Vale destacar ainda que o levantamento não contabilizou a íntegra dos governantes ou representantes que vieram ao Brasil para a posse de Bolsonaro e sim apenas aqueles líderes que tiveram encontros e reuniões com o presidente após o evento. E, diferente de Lula, Bolsonaro não teve reuniões por telefone ou videoconferência no período.





Lula em cinco meses

Nos cinco primeiros meses do terceiro mandato, Lula teve ao todo 53 reuniões com representantes de 35 países diferentes, sendo 30 presenciais e cinco de maneira virtual ou por telefone. Os países que mais tiveram encontros foram a Argentina (quatro presenciais) e a China (três presidenciais e um por telefone). (Confira a lista completa de países que tiveram encontros com Lula no fim da reportagem).





O local em que Lula mais teve encontros foi o Palácio do Itamaraty: com Rei Felipe VI, da Espanha; Luis Arce Alberto Catacora, presidente da Bolívia; Umaro Sissoco Embaló, presidente de Guiné Bissau; Alberto Fernández, presidente da Argentina; Guillermo Lasso, presidente do Equador; Gustavo Petro, presidente da Colômbia; Wang Qishan, vice-presidente da China; Gabriel Boric Font, presidente do Chile; Marcelo Rebelo de Souza, presidente de Portugal; e Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidente de Honduras.





Já durante a passagem pela cúpula do G7, entre 19 e 21 de maio de 2023, em Hiroshima, no Japão, o presidente brasileiro teve reuniões bilaterais com nove líderes: Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália; Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão; Joko Widodo, presidente da Indonésia; Emmanuel Macron, presidente da França; Olaf Scholz, chanceler da Alemanha; Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá; Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia; Pham Minh Chinh, primeiro-ministro do Vietnã; e Azali Assoumani, presidente de Comores.





Outros três encontros ocorreram no Palácio do Planalto: Mark Rutte, primeiro-ministro dos Países Baixos; Santiago Peña, presidente eleito do Paraguai; e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Os outros encontros com líderes foram em viagens oficiais a países como na Argentina, Reino Unido e Estados Unidos.





Vale destacar que o levantamento não contabilizou a íntegra dos governantes ou representantes que vieram ao Brasil para a posse de Lula, apenas aqueles líderes que tiveram encontros e reuniões com o presidente após o evento.





Lista de países com representantes que se encontraram com Bolsonaro nos cinco primeiro meses de governo

África do Sul China Colômbia Estados Unidos Hungria Israel Itália Japão Países Baixos Paraguai Polônia Portugal República Tcheca Suíça Ucrânia Venezuela

Lista de países com representantes que se encontraram com Lula nos cinco primeiro meses de governo

África do Sul (via telefone ou vídeochamada) Alemanha Angola (via telefone ou vídeochamada) Argentina Austrália Barbados Bolívia Cabo Verde Canadá Chile China Colômbia Comores Cuba Emirados Árabes Equador Espanha EUA França Guiné-Bissau Honduras Índia Indonésia Japão México (via telefone ou vídeochamada) Países Baixos Paraguai Portugal Reino Unido Romênia Rússia (via telefone ou vídeochamada) Ucrânia (via telefone ou vídeochamada) Uruguai Venezuela Vietnã