Moro critica visita de Maduro ao Brasil a convite de Lula

Senador Sergio Moro foi um dos responsáveis por proibir a entrada de Maduro no país durante a gestão Bolsonaro (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O senador Sergio Moro (União-PR) criticou a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. Maduro desembarcou em Brasília na noite desse domingo (28/5) para participar do encontro de governantes de países da América do Sul, promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (30).