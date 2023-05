Moro sobre anulação da sentença de Lula: 'Difícil enxergar a impunidade'

"Segundo o jornalista da %u2066@GloboNews, quem teve sentença anulada na Lava Jato é inocente, ou seja, Lula, Cabral, Cunha, Palocci... Fiquei esperando a resposta sobre Cabral. É tão difícil enxergar o problema da impunidade? Ou precisa esconder a realidade com ideologia?", questionou.

Guedes então alegou que para o Supremo Tribunal Federal (STF), Lula era inocente. "O Supremo anulou, não reconheceu que [Lula] era inocente. Você está colocando palavras na boca do supremo. Me diga uma pessoa que teve a inocência reconhecida, que foi presa na Lava-Jato.", rebateu o ex-juiz.

A relação do ex-juiz federal e do presidente Lula não é das melhores há um tempo. Moro é um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava-Jato e o responsável por condenar Lula na Operação Lava Jato.

Na época, Lula ainda tinha recursos pendentes de análise nas instâncias superiores

Posteriormente, a Corte anulou as condenações de Lula por considerar que o ex-Juiz Federal Sergio Moro atuou parcialmente no julgamento do petista. O STF ainda entendeu que a tramitação do processo ocorreu em jurisdição incompetente para o julgamento do caso.