Octavio Guedes x Moro: entrevista repercute nas redes

Sergio Moro disse que métodos considerados ilegais na Lava-Jato são teoria da conspiração (foto: Reprodução/GloboNews) GloboNews, nesta terça-feira (23/5), está repercurtindo na internet. A resposta do jornalista Octavio Guedes ao questionamento do parlamentar sobre "quem, inocente, foi condenado e preso por corrupção e suborno na Operação Lava Jato". A entrevista do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) para a, nesta terça-feira (23/5), está repercurtindo na internet. A resposta do jornalista Octavio Guedes ao questionamento do parlamentar sobre "quem, inocente, foi condenado e preso por corrupção e suborno na Operação Lava Jato".









“O Supremo anulou, não reconheceu que era inocente. Você está colocando palavras na boca do supremo”, rebateu o ex-juiz.

De acordo com o artigo 14 do decreto 592/1992, "toda pessoa acusada de um delito terá direito a que se presuma sua inocência enquanto não for legalmente comprovada sua culpa".





O ex-juiz passará o resto da vida tendo que explicar as ilicitudes da operação que o "consagrou". pic.twitter.com/rSgDc8uUGQ %u2014 João Gabriel Prates (@jgprates) May 23, 2023 Nas redes sociais, internautas afirmaram que "o ex-juiz passará o resto da vida tendo que explicar as ilicitudes da operação que o 'consagrou'".

