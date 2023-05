Parlamentares de direita temem cassação de mandato

440

Deputados e senadores de direita temem ser cassados (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado/Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/Bruno Spada/Câmara dos Deputados/Vinicius Loures/Câmara dos Deputados ) A cassação do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pesou o clima na oposição, principalmente na ala bolsonarista do Congresso Nacional.

A decisão unânime da Justiça Eleitoral, na noite de terça-feira (16), gerou receio entre os parlamentares, que acreditam em uma interferência do governo, como espécie de "vingança" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - por conta da Operação Lava-Jato.













Risco de cassação

Há outros parlamentares que também possuem ações que podem resultar em cassação de mandato. Entre eles, André Fernandes (PL-CE) , Clarissa Tércio (PP-PE) e Sílvia Waiãpi (PL-AP). Os três são investigados por suposta incitação aos atos golpistas de 8 de janeiro - que resultou na depredação dos prédios dos três poderes.





Outro político com pendências na Justiça é deputado Silas Câmara (Republicanos-AM). O Ministério Público Eleitoral (MPE) recomendou a cassação dele, que é acusado de captação e gastos ilegais com fretamento de aeronaves durante a campanha de 2022.





Publicamente, diversos parlamentares se saíram em defesa de Deltan Dallagnol. O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que a cassação "fere de morte" a Constituição Federal e acusou o Congresso de omissão. Ele pediu "interdição imediata" do processo de cassação. O pedido foi protocolado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).





"Diante da omissão dos partidos políticos e da direção desta Casa em se insurgirem contra a sucessão de atos atentatórios aos direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal. Diante do assombro da sociedade com a desfaçatez da perseguição aos magistrados que desvendaram o maior caso de corrupção da história, encomendada pelo desejo de vingança nua e crua do próprio Presidente da República, que agora, com a cassação do mandato do Deputado Deltan Dallagnol, fere de morte a última esperança do povo na democracia, que é a sua representação política expressa nas urnas", disse Mourão.





O deputado Ottoni de Paula (MDB-RJ) também se manifestou e disse estar preocupado com novas cassações. Ele acredita que os parlamentares de direita estariam sofrendo perseguições do atual governo e do Judiciário. "Ontem, foi [ex-deputado] Daniel Silveira; hoje, foi Deltan Dallagnol; amanhã, quem sabe, será o Senador Moro. Eu pergunto: qual de nós será o próximo? Se não quiserem ser os próximos, há de se ter a resignação do silêncio, ou então terão as suas redes bloqueadas por 2 anos, como eu tenho as minhas. Se não quiserem isto é melhor se calarem", afirmou.