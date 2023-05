Padilha sobre Lula: 'É bom demais a gente ter um Pelé da política'

"O presidente Lula pediu, delegou a responsabilidade. E a tarefa, como coordenador político do governo, nesta semana, é de fazer reuniões dos ministros que foram indicados pelos partidos, junto com os seus líderes na Câmara para discutirmos a ação. O que está sendo feito é o cumprimento do calendário de votações até o fim do primeiro semestre", disse o ministro sobre a conversa com Lula.

Mas Padilha sinalizou que gostaria de construir uma forma de contribuição com sugestões dos parlamentares em primeiro mandato, que não possuem emendas individuais, que poderiam sugerir investimentos, desde que alinhados com as prioridades e eixos de programas do governo.

"Tudo aquilo que tiver afinidade com os programas prioritários do governo, interessa a participação dos parlamentares novos ou reeleitos", disse o ministro.

Marco do Saneamento

Mesmo com o aceno para a Câmara para consolidar a articulação da base, o governo espera reverter no Senado a derrota na questão do marco legal do saneamento. Após ressaltar que todas as pautas prioritárias do governo foram aprovadas, Padilha admitiu a derrota e fez outra metáfora com futebol.





"Nós estamos tendo muitas vitórias, tivemos uma derrota na semana passada. É raríssimo o time ser campeão invicto. Para ser campeão, você não pode perder a final. Foi uma derrota importante, mas aconteceu em um momento que você pode perder que é no começo do campeonato", disse Padilha que concluiu que espera reverter o placar na próxima votação do tema. "Acreditamos que agora é possível conversar com os senadores para garantir esse instrumento importante."

Segundo Padilha, as primeiras reuniões, com o PSB, e com o PSD, já devem ser marcadas, e a orientação de Lula é para que esses encontros sejam regulares. Mas adiantou que não está em discussão a liberação de emendas parlamentares, já que essas seriam liberadas de acordo com as definições existentes na lei orçamentária.