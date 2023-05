Bolsonaro está apavorado porque sabe que vai preso, diz colunista

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no inquérito que investiga as “milícias digitais”. A PF apura a inserção de dados falsos no cartão de vacinação do ex-presidente , sua filha mais nova Laura, Mauro Cid e sua esposa. Durante as diligências os policiais chegaram a levar o celular de Bolsonaro, que afirmou não ter nada para esconder.