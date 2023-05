Janones posta montagem de Bolsonaro algemado: 'Cena que o Brasil quer ver'

O deputado federal André Janones (Avante-MG) compartilhou uma montagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) algemado, nesta segunda-feira (8/5). Na legenda, o parlamentar ainda escreveu uma mensagem aos seus dizendo que todo início de semana é uma oportunidade para que os sonhos se realizem.

Pelas redes sociais, o parlamentar tem feito alusões à possível prisão do ex-presidente

Na noite de domingo (7/5), Janones já havia feito uma alusão à uma possível prisão de Bolsonaro e aliados ao comentar uma reportagem do Fantástico, da Rede Globo, que mostrou detalhes da apreensão de dinheiro vivo na casa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.