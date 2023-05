Girão sobre boneco de feto: 'já entreguei pra 80% do Senado'

Durante palestra contra o aborto, Girão mostrou a réplica à plateia (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) O senador Eduardo Girão (Novo-CE) voltou a trazer à tona o boneco de um feto durante discurso contrário ao aborto. Em evento de grupos conservadores na manhã deste sábado (6/5) na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o parlamentar afirmou que presenteou diversas autoridades em Brasília com o objeto.









Girão foi um dos palestrantes convidados do congresso “Vida, Família e Liberdade”, organizado pelo Mova Brasil e com participação de Uner Augusto (PRTB), ex-vereador de BH e suplente de Nikolas Ferreira na Câmara da capital.





A réplica do feto causou alvoroço há duas semanas quando o senador ofereceu o boneco ao ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, durante uma audiência no Senado Federal, que negou receber o objeto.





Na ocasião, Almeida chamou o gesto do parlamentar de “escárnio” e disse que recusaria receber o boneco em respeito à sua filha, que está sendo gestada. “Eu sei muito bem o que significa isso. É uma performance que eu repudio profundamente. Isso pra mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que temos no país. Em nome da minha filha que vai nascer, me recuso a receber isso”, afirmou.





O senador disse que o ministro pode ter se sentido constrangido e considerou a recusa um gesto “um pouco agressivo” . Girão reiterou que já ofereceu a réplica do feto a diversas autoridades como um ato “pró-vida” e que o presente nunca havia sido negado.





Evento em BH





Em entrevista ao Estado de Minas, Eduardo Girão afirmou que considera Belo Horizonte uma referência para o surgimento de novas lideranças conservadoras, fez críticas ao PL das Fake News e ao Supremo Tribunal Federal (STF) e comentou sobre os próximos passos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.









Girão classificou os atos golpistas em Brasília como “deploráveis” e disse que a próxima semana é decisiva para a formação da CPMI. Ele criticou a rejeição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) às questões de ordem da oposição sobre a composição da comissão, mas se mostrou otimista em relação às investigações.





“O presidente Rodrigo Pacheco, numa decisão casuística, para beneficiar o governo Lula no meu modo de entender, retirou o direito líquido e certo do Novo, inclusive. Nós entramos no STF, porque a oposição teve duas vagas retiradas. Mas nós vamos lutar até o fim para mostrar a verdade para o povo brasileiro. Independente de quem errou por ação ou por omissão. Seja de direita, seja de esquerda”, afirmou à reportagem.