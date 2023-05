Moraes autoriza que 38 senadores visitem Torres, ex-ministro de Bolsonaro

Ex-ministro Anderson Torres foi preso após ser encontrado em sua casa pela Polícia Federal uma minuta para um golpe de Estado (foto: EVARISTO SA / AFP) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que 38 senadores visitem o ex-ministro da Justiça Anderson Torres detido desde 14 de janeiro em um batalhão da Polícia Militar. Benefício não se estende a outros parlamentares





Moraes também decidiu pela manutenção do cumprimento da pena e que não vê necessidade de uma transferência do custodiado para um hospital penienciário.









A visita de Marcos do Val (Podemos-ES) e de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi vetada pelo magistrado por suas conexões com os fatos apurados no inquétrito.

Entre os políticos que tiveram autorização estão os mineiros Carlos Viana (PL) e Cleitinho Azevedo (Republicanos), além de outros bolsonaristas como Eduardo Girão (Novo-CE), Rogério Marinho (PL-RN), Jorge Seif (PL-SC), Sergio Moro (Podemos-PR) e outros.