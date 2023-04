'Absolutamente abalado', diz deputado que visitou Anderson Torres

O deputado federal Sanderson (PL-RS) visitou, nesse sábado (29/4), o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e disse que ele está "absolutamente abalado psicologicamente". Torres está preso preventivamente há pouco mais de três meses e é acusado de omissão em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro.





Nos últimos dias, a defesa do ex-ministro da Justiça tem alegado que ele está em "profundo estado de depressão" e pensa recorrentemente em suicídio . O deputado Sanderson recebeu autorização judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para visitar o preso.





O parlamentar destaca que Torres estava de férias nos Estados Unidos quando os atos golpistas ocorreram e alega que ele "se apresentou espontaneamente, com o objetivo de colaborar com as investigações". Torres retornou ao Brasil após o ministro Alexandre de Moraes determinar a sua prisão preventiva





"Eu vi aqui uma situação muito difícil. Na minha visão a prisão preventiva não tem razão de ser. Não pode a prisão preventiva ser um instrumento de tortura psicológica ou até mesmo de tortura física. E é isso que eu presenciei aqui hoje.", relata o deputado.





De acordo com o deputado, durante a visita, Torres "chorou praticamente o tempo todo". "Disse inúmeras vezes que está sendo injustiçado, que nada tem a ver com os fatos do 8 de janeiro, e que é sim ele que tem maior interesse em colaborar com a justiça para que tudo seja esclarecido.", disse.





O deputado acredita que a prisão do ex-ministro da Justiça tem "caráter político" e é "ilegal". Ele ainda aponta que é necessário que a situação seja resolvida em breve, pois "não há prova material, nem razoável, nem mínima, para apontá-lo como um criminoso".





"Ele tendo residência fixa, tendo profissão, é um delegado de Polícia Federal, com conduta ilibada, com reputação sem nenhuma mácula, não tem porque continuar preso. Está flagrantemente abalado, chorando, chegou a falar em suicídio.", pontuou.

Deputado visitou Anderson Torres nesse sábado (29/4) (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados )

Também na sexta-feira (28/4), o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap-DF) informe se é "conveniente" a transferência do ex-ministro da Justiça para um hospital penitenciário , em razão do "quadro psíquico alterado".





Moraes também determinou que o Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal informe se "possui condições necessárias para garantir a saúde do custodiado".