PF tenta obter informações de celular de Anderson Torres via nuvem

A Polícia investiga o envolvimento do ex-ministro de Jair Bolsonaro (foto: Foto: Minervino Júnior/CB/D.A Press)



A polícia Federal trabalha para recuperar informações telefônicas do celular do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança pública, Anderson Torres. Como ele deixou o aparelho em Miami, nos Estados Unidos, os investigadores tentam resgatar as informações por meio da nuvem de dados. A polícia Federal trabalha para recuperar informações telefônicas do celular do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança pública, Anderson Torres. Como ele deixou o aparelho em Miami, nos Estados Unidos, os investigadores tentam resgatar as informações por meio da nuvem de dados.





A equipe que investiga o envolvimento do ex-ministro de Jair Bolsonaro nos atos terroristas do dia 8 de janeiro vai contar com equipamentos de inteligência para resgatar dados como ligações, mensagens e documentos armazenados no aparelho celular de Anderson Torres. As informações são do Blog da Ana Flor, no G1.



O ex-ministro estava à frente da Secretaria de Segurança Pública do DF quando bolsonaristas radicais invadiram a sede dos Três Poderes no dia 8. Ele havia viajado um dia antes para a Flórida. Após ter sua prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Torres voltou para o Brasil para se entregar à polícia.





Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília no sábado (14/1) e recebeu voz de prisão assim que saiu do avião. Torres passou pelo exame de corpo de delito ainda no hangar da Polícia Federal, no aeroporto, e, em seguida, foi levado para o 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, onde se encontra preso.