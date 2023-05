STF concede liberdade a 40 presos acusados dos atos antidemocráticos de 8/1

Eleitores bolsonaristas depredaram a sede dos Três Poderes em Brasília (foto: Ed Alves/CB/D.A Press) O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta sexta-feira (5/5), a liberdade provisória a 26 homens e 14 mulheres que estavam presos em razão dos ataques contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Os atentados ocorreram no dia 8 de janeiro deste ano.













Leia também: Moraes autoriza que 38 senadores visitem Torres, ex-ministro de Bolsonaro De acordo com o Supremo, ainda estão presas 253 pessoas, sendo 67 mulheres e 186 homens. Além disso, o Supremo marcou o julgamento de 250 suspeitos de participação nos atos golpistas.





Os acusados respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado e dano qualificado. Além disso, também estão sendo responsabilizados pelo crime de deterioração de patrimônio tombado.





Em relação aos que já foram liberados da prisão preventiva, o Supremo impôs a obrigação do cumprimento de medidas cautelares, como a proibição de se ausentar da localidade em que mora e a obrigação de ficar em casa durante a noite, assim como uso de tornozeleira eletrônica, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília.





Também ficam proibidos de sair do país, usar redes sociais ou de manter contato com outros investigados. Além disso, precisam comparecer semanalmente ao juízo e ficam com o porte ou posse de armas suspensos.