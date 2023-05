PF afirma ao STF que organização criminosa tem relação com gabinete do ódio

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seria um dos favorecidos por organização criminosa que inseria dados falsos de vacinação sobre a Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde (foto: Evaristo Sá/AFP) A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que a organização criminosa criada para inserir dados falsos de vacinação no sistema do Ministério da Saúde tem ligação com o chamado gabinete do ódio. Entre os beneficiados pelo esquema, de acordo com os investigadores, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o tenente-coronel Mauro Cid.

As investigações estabeleceram uma ligação entre o chamado gabinete do ódio — criado para atacar as instituições, colocar em dúvida a eficácia das vacinas e espalhar informações falsas sobre o sistema eleitoral — e o grupo que fraudou dados do sistema de imunização.









A corporação também identificou que foram emitidos cartões de vacinação físicos para enganar as autoridades do Brasil e dos Estados Unidos. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, está preso temporariamente, pelo prazo inicial de 5 dias por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O magistrado retirou o sigilo da decisão. Bolsonaro e os demais acusados devem ser ouvidos na Polícia Federal. No entanto, o ex-presidente faltou a oitiva marcada para esta quarta-feira (3/5), alegando que a defesa não teve acesso aos autos. A PF pediu autorização para realizar buscas contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas o ministro negou o pedido.