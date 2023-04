Presidente do PT: 'Bolsonaristas estão transformando a Câmara em balbúrdia'

Alguns usuários do twitter discordaram da presidente do PT e destacaram que a Câmara sempre foi lugar de balbúrdia (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal, Gleisi Hoffmann, criticou a postura de parlamentares bolsonaristas na Câmara dos Deputados. Para ela, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que tanto acusavam "injustamente as universidades de balbúrdia", estão transformando a casa em chacota.













Bolsonaristas acusavam injustamente as universidades de balbúrdia mas é nisso que estão transformando a Câmara dos Deputados. Xingamentos, gritos e ataques viraram rotina. E olha que não é só a gente que acha isso, até um parlamentar que apoia Bolsonaro lamentou o comportamento... %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 12, 2023

"Bolsonaristas acusavam injustamente as universidades de balbúrdia, mas é nisso que estão transformando a Câmara dos Deputados. Xingamentos, gritos e ataques viraram rotina. E olha que não é só a gente que acha isso, até um parlamentar que apoia Bolsonaro lamentou o comportamento da oposição. O Presidente da Casa precisa agir sob pena do Parlamento virar chacota nacional", disse.









Vocês faziam coisas bem piores e agora estão reclamando por estarem experimentando do próprio veneno. Não gostou? Deita no asfalto quente que passa. %u2014 Alê Brasil - MG %uD83D%uDD3A%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@alesilva_38) April 13, 2023

Algumas pessoas discordam da presidente do PT e ressaltam que a Câmara sempre foi lugar de balbúrdia. "Vocês faziam coisas bem piores e agora estão reclamando por estarem experimentando do próprio veneno. Não gostou? Deita no asfalto quente que passa", disse uma internauta no twitter.









É nós lamentamos os gritos dos senadores Fabiano Contarato e Rogério Carvalho no momento que o Senador Moro iria falar. Eles falavam muito alto para abafar a fala do colega. Foram grosseiros, deselegante e sem educação. %u2014 Marly Calixto (@calixtoevelim) April 13, 2023

Outro perfil lembrou da discussão entre os senadores do PT, Fabiano Contarato (PT-ES) Rogério Carvalho (PT-SE) , contra Sergio Moro (União-PR), para rebater a fala de Gleisi. “Nós lamentamos os gritos dos senadores Fabiano Contarato e Rogério Carvalho no momento que o Senador Moro iria falar. Eles falavam muito alto para abafar a fala do colega. Foram grosseiros, deselegante e sem educação”, ressaltou.

Novo episódio com Flávio Dino

Flávio Dino, foi às redes sociais reclamar do comportamento de alguns deputados na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, nessa terça-feira (11/4). Dino havia sido chamado para falar sobre a política de armas do governo Lula (PT), medidas da pasta sobre atos antidemocráticos, visita ao Complexo da Maré no Rio de Janeiro e as recentes invasões de terras realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), contudo o debate foi interrompido após um bate-boca.