Contarato para Moro: 'O senhor não soube se comportar como juiz'

Senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou que o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) "não soube se comportar como juiz" quando estava no cargo (foto: Reprodução/TV Senado) O senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou, durante Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nesta terça-feira (29/3), que o também senador Sergio Moro (União Brasil-PR) não se portou corretamente quando era magistrado.

"O senhor não soube se comportar como juiz", afirmou o parlamentar capixaba após citar que foi usado instrumento processual para levantar o sigilo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e "ficar em conluio com o Ministério Público conduzindo (o processo)". Moro afirma que Contarato está "realizando ofensas pessoais" a ele.









O filho do então presidente, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) era investigado por suspeita de prática de receber parte do salário dos funcionários do seu gabinete. A prática é popularmente conhecida por "rachadinha".





Moro e Bolsonaro voltaram a ter relações durante a disputa presidencial de 2022 que opôs Lula e o então presidente que buscava a reeleição.