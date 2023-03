Moro bate-boca com senador petista: 'Não vou falar do roubo da Petrobras'

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) teve um bate-boca com o senador Fabiano Contarato (PT-ES), durante uma votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (29/3). A sessão debatia o Projeto de Lei (PL) 1.899/2019, que proíbe a contratação de pessoas condenadas por crime hediondo.









Já durante sua resposta, Sérgio Moro não deixou barato e falou sobre os governos do PT frente ao executivo federal. “Fui eleito como senador para defender as pautas. Não vim aqui discutir Operação Lava Jato. Agora eu repúdio as palavras ofensivas contra a minha pessoa”, disse.





Ironizando os casos contra o Partido dos Trabalhadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Moro continuou. “Não vou falar aqui do roubo da Petrobras de R$ 6 bilhões nos governos do PT, o seu partido. não vou falar aqui que a condenação do presidente da República foi feita não só por mim, mas por três juízes em Porto Alegre, por cinco juízes no STJ e a anulação depois foi por motivos formais, ninguém declarou o presidente inocente”, exclamou.





Contarato se irritou com a declaração de Moro, interrompeu o senador e lembrou que o ex-juiz foi considerado suspeito no processo que levou Lula à prisão em 2018. “Foi reconhecido que o senhor foi suspeito, isso é a pior chaga. É uma decadência moral”, disse o petista.

Moro x PT

Sergio Moro (União-PR) foi chamado de suspeito e decadente por senador petista (foto: Evaristo Sa/AFP) Essa não é a primeira vez que o senador Sérgio Moro, no seu ainda curto mandato, entra em confronto com um colega parlamentar petista. Na primeira quinzena de março, o senador Rogério Carvalho (PT-SE), o acusou de atuar “criminosamente” no âmbito da Operação Lava Jato.





Na ocasião, Moro discursava sobre a corrupção no Senado, e o petista fez questão de lembrar da necessidade de se combater a corrupção praticada pelo magistrado. "Notadamente nós sabemos do caso que foi a anulação de todas as condenações do presidente Lula, e me parece que houve um caso de corrupção ao julgar o presidente Lula e portanto isso também precisa ser avaliado", disse Rogério Carvalho.





Moro rebateu a fala e disse que o senador estava o acusando de corrupção, além de afirmar que o PT gerou tais problemas. "Quem gerou esses problemas todos foi a corrupção de seu partido senador, desculpe! Peço que seja tratado com urbanidade nessa tribuna e não de maneira inapropriada, ferindo, inclusive, o regimento", rebateu Moro.

Moro x Lula

Já o capítulo mais recente da “novela” entre Moro e Lula , voltou a animar o embate entre a esquerda e direita da política brasileira. Desde que o presidente deu declarações duvidando que o plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) de assassinar o senador fosse verdade, a oposição tem aproveitado o episódio para atacar os governistas.



