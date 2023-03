Ex-prefeito de Contagem substitui Luis Tibé no comando do Avante em Minas

Alex de Freitas (foto), ex-prefeito de Contagem, vai liderar o Avante em Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 27/4/20)

Zema em Minas e Lula no Brasil

O diretório do Avante em Minas Gerais mudou de comando nesta terça-feira (21/3). O ex-prefeito de Contagem, Alex de Freitas, foi empossado na presidência estadual da legenda. Ele substitui o deputado federal Luis Tibé, que continua como presidente nacional da agremiação.Alex terá a função de encabeçar as articulações do Avante em Minas Gerais. Foi no estado que o partido conquistou cinco de seus deputados federais. No último pleito para a Câmara dos Deputados, candidatos da agremiação foram votados por 2,1 milhões de eleitores. Metade do desempenho - 44% - foi obtido em solo mineiro O ex-prefeito liderou o poder Executivo de Contagem, na Grande Belo Horizonte, entre 2017 e 2020. Ele foi eleito pelo PSDB.Embora Tibé fosse o presidente estadual do partido, as demandas locais do Avante cabiam a Eduardo Serrano, o "He-Man", homem de confiança do deputado. Serrano, agora, atua como chefe de gabinete do senador Carlos Viana (Podemos-MG). Nos bastidores, ele deve atuar em prol da possível candidatura de Viana à Prefeitura de Belo Horizonte. Na semana passada, ele liderou cenários traçados pelo Instituto Paraná Pesquisas para a disputa na capital mineira em 2024 O Avante compõe a base aliada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Filiado à sigla, o deputado federal mineiro André Janones teve papel importante na campanha de Lula nas redes sociais na eleição do ano passado. Além dele e de Tibé, a bancada federal da seccional mineira do Avante tem Bruno Farias, Ione Barbosa e Greyce Elias.Em Minas, o partido dá apoio ao governo de Romeu Zema (Novo). Fábio Avelar, Arlen Santiago e Bim da Ambulância, deputados estaduais do Avante, compõem a bancada governista na Assembleia Legislativa.A direção do Avante chegou a negociar a formação de uma federação com União Brasil e PP. À época, o comando da coalizão em Minas era condição para o partido engrossar o grupo