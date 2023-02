Chiara Biondini completa 21 anos e deve tomar posse hoje na ALMG

Chiara foi eleita sem a idade mínima necessária para assumir o cargo no Legislativo (foto: Túlio Santos/EM/D.A PRESS - 3/10/22)





Ao completar 21 anos ontem, a deputada estadual eleita Chiara Biondini (PP) alcançou a idade mínima legal para o exercício do mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), tornando-se apta a tomar posse. O início das atividades da legislatura aconteceu em 1º de fevereiro, mas o regimento interno da Casa estabelece que qualquer deputado eleito pode tomar posse até 30 dias depois da primeira reunião, sem prejuízos para o seu mandato. “Uma responsabilidade grande ter esse marco, ser a caçula da casa. Ao lado do meu pai, um deputado exemplar, e com muita experiência, farei um bom mandato”, disse Chiara referindo-se ao deputado federal Eros Biondini (PL) durante entrevista ao Estado de Minas.





Estudante de administração de empresas, Chiara disse que vai continuar cursando a graduação e tem como uma das suas metas levar educação financeira para as escolas públicas. “Defender e lutar pelos valores cristãos, trabalhar para a ampliação dos investimentos públicos na educação, tendo como meta a introdução da educação financeira nas escolas públicas. Lutar para a destinação de mais recursos para a assistência a pessoas com deficiências, síndrome de Down, de transtorno do espectro autista, de doenças raras“, afirmou.





A futura deputada estadual também demonstrou apoio ao governador Romeu Zema (Novo), que vai tentar aprovar uma série de pautas na Assembleia. “Além de ser um excelente gestor, governador, administrador, ele é um ser humano simples e acessível. É um privilégio para mim estar no bloco Minas em Frente, que é um bloco da base do governador. Em mim, ele terá uma aliada na Asembleia”, declarou Chiara.





LIMINAR





Ao ser eleita aos 20 anos, Chiara se tornou a deputada estadual eleita mais jovem do Brasil. Em janeiro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, negou um pedido de liminar que tentava impedir a posse da deputada estadual. O pedido de liminar contra a posse da parlamentar foi apresentado pelo primeiro suplente do Partido Liberal (PL), Heleno do Hospital, que recebeu 33.101 votos. Ele alegou que Chiara “não detém a condição de elegibilidade constitucional, visto que na data da posse ordinária dos parlamentares, em 1º/2/2023, ainda não terá 21 anos, idade que só alcançará em 22/2/2023”.