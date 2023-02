Flávio vê Bolsonaro de volta ao Planalto em 2026: 'Johnny Bravo voltará'

Flávio Bolsonaro (foto) acredita na volta do pai ao Planalto (foto: EVARISTO SA / AFP)

2026 é logo ali e Johnny Bravo... voltará! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) February 11, 2023

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse, neste sábado (11/2), que o pai, Jair Bolsonaro (PL), voltará a ser presidente da República. No Twitter, o parlamentar rebateu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, durante visita aos Estados Unidos, garantiu que Bolsonaro não vai retornar ao comando do poder Executivo federal."O brasileiro é vigilante e as mentiras de Luiz Inácio não ficarão por muito tempo escondidas. 2026 é logo ali e 'Johnny Bravo' voltará!", escreveu Flávio.Ontem, em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN Internacional, Lula afirmou que Bolsonaro "não tem chance de voltar à Presidência" "Nós vamos ter eleições depois das eleições nos Estados Unidos. Nós vamos ver como é que a coisa vai acontecer nos Estados Unidos, porque aqui tem uma divisão muito marcada igual tem no Brasil. Os democratas e os republicanos estão muito divididos. Ou seja, 'ame-o ou deixe-o'. É mais ou menos isso que acontece", pontuou o petista.Bolsonaro está em solo estadunidense desde o fim de dezembro. Ele deixou o país antes mesmo da posse de Lula. Ontem, o mesmo Flávio afirmou que o pai tem falado em retornar ao Brasil "nas próximas semanas", mas sem especificar uma data