Flávio Bolsonaro diz que prisão do pai 'seria uma burrice'

'As consequências disso, só Deus sabe', disse Flávio Bolsonaro (foto: Evaristo Sá/AFP)

Flórida

Em entrevista ao site "Poder360", o senador Flávio Bolsonaro (PL) avaliou que a eventual prisão do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acumula mais de 160 processos na Justiça (confira baixo), poderia transformar o ex-mandatário do país em “mártir”, o que, na opinião do parlamentar, “seria uma burrice”."As consequências disso, só Deus sabe. Acho que seria uma burrice. Se vão para uma agressão ao Estado democrático de direito, tendo como vítima o Jair Bolsonaro, vão criar um grande mártir, vitimizar uma pessoa boa, que passou 4 anos sem denúncias de corrupção“, declarou.

O ex-presidente atualmente está morando na Flórida, Estados Unidos, para onde se mudou no dia 30 de dezembro do ano passado, antes de terminar o mandato, e sem previsão de volta. Ele desembarcou de uma avião oficial, com passaporte diplomático, e hoje busca junto à autoridade de imigração norte-americana renovar o visto por mais seis meses, na condição de turista.

O ex-presidente responde a mais de 160 processos na Justiça ligados aos assuntos mais variados – entre eles o tratamento de seu governo dado à COVID-19 e ao meio ambiente, por exemplo.



Em se tratando de corrupção, seu mandato, como os de seus antecessores desde a redemocratização, também registra denúncias e suspeitas do crime envolvendo nomes importantes da gestão federal e aliados, que geraram investigações como a que levou à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, da Educação.

Além disso, pesa contra a família, o ex-presidente e os filhos, a compra de 151 imóveis pagos total ou parcialmente com dinheiro vivo.

