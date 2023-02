TSE reverte cassação de mandato e prefeito de Ibirité permanece no cargo

Prefeito de Ibirité teve mandato cassado pelo TRE-MG (foto: Reprodução/Redes Sociais) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu manter nos cargos o prefeito William Parreira (Avante) e o vice-prefeito Paulo Telles, de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Na última terça-feira (7/2), por unanimidade, os ministros do TSE reverteram a decisão do TRE-MG.





Na época, o prefeito e o vice-prefeito de Ibirité liberaram um abono temporário aos profissionais da saúde que atuaram no combate à pandemia da COVID-19. Além disso, usaram recursos financeiros para conceder a cerca de 640 pessoas um benefício social que, de acordo com os gestores, foi em razão da situação de emergência declarada pelo estado de Minas Gerais à época.





Para o ministro Sérgio Banhos, relator da decisão, as ações não são suficientes para cassar os mandatos do prefeito e do vice-prefeito





Conforme a decisão do ministro, não se pode presumir que o programa de assistência estaria atrelado à campanha eleitoral de 2020 - diferentemente do entendimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.





Além disso, não podem ser avaliadas como circunstâncias decisivas para a caracterização da infração a inexistência de autorização legal específica para a distribuição dos recursos e a não comprovação da calamidade pública.





O ministro ainda pontuou que "nem toda conduta e nem todo abuso de poder político acarreta automática cassação de registro de diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta".