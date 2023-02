Suplente de Léo Burguês comemorou eleição antes do resultado em 2020

Suplente Janaína Cardoso (União Brasil) vai assumir vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte após o correligionário Léo Burguês renunciar ao cargo (foto: Reprodução/Instagram)

Suplente do vereador Léo Burguês (União Brasil), a arquiteta Janaína Ester Cardoso (União Brasil) deve assumir o cargo na Câmara Municipal de Belo Horizonte após o político renunciar nesta quarta-feira (8/2). A posse deve ocorrer em até 30 dias.Na eleição de 2020, Janaína, a época no Partido Social Liberal (PSL), chegou a anunciar e a comemorar sua eleição junto de apoiadores. Contudo, a apuração ainda não havia sido encerrada e, ao final, a candidata acabou não conseguindo entrar na Câmara.“Eu tenho informações privilegiadas e nós já ganhamos. Agora é esperar o resultado para ver qual em cadeira nós vamos entrar", afirmou a arquiteta na época. Entretanto, ela recebeu 3.717 votos.Janaína Cardoso é esposa do ex-ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. Em outubro de 2020, foi noticiado que a candidata à Câmara Municipal recebeu doação de R$ 690 mil da Direção Nacional do partido para sua campanha. O fato incomodou correligionários, a ponto de candidatos da legenda ao mesmo cargo na corrida eleitoral divulgarem uma nota de repúdio.

Durante as eleições de 2018, Marcelo Álvaro Antônio, à época presidente do PSL em Minas Gerais, foi acusado, junto a mais dez pessoas, de coordenar a candidatura de fachada de mulheres que não estavam interessadas em concorrer ao pleito para desviar recursos do fundo eleitoral.



Em entrevista ao Estado de Minas, Marcelo afirmou que foi perseguido" e que as denúncias eram "infundadas".