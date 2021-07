Prefeito de Ibirité recorre de cassação e 'tem certeza' que será revertida

Prefeito de Ibirité fez vídeo dizendo à população que está tranquilo e que acredita na reversão da cassação em segundo instância (foto: Redes Sociais/Reprodução )

Prefeito de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), William Parreira (Avante) fez um vídeo e publicou em sua rede social explicando à população que irá recorrer da cassação do seu mandato. Ele afirmou ter certeza de que a situação será revertida. William foi reeleito em 2020 e recebeu a notícia da cassação na segunda-feira (19/7).



A decisão da juíza Daniela Cunha Pereira, da 351ª Zona Eleitoral, teve como base ações de Parreira que ocorreram em período eleitoral de 2020. O prefeito, porém, permanecerá no cargo exercendo suas funções normalmente até que o processo seja julgado em segunda instância.



“Minhas amigas e meus amigos de Ibirité, gravei um vídeo para falar com vocês sobre a decisão que recebi, em primeira instância, que julga a cassação do meu mandato. Quero dizer a todos vocês, em especial aos que me apoiam e confiam no meu trabalho, que estou muito tranquilo. Não tenho dúvidas que essa decisão será revisada na instância superior”, disse o prefeito em seu Instagram.



“Respeito a decisão realizada em primeira instância, mas já estou recorrendo ao Tribunal Regional Eleitoral e não tenho dúvidas que essa situação será revertida, respeitando a vontade popular dos eleitores de nossa cidade que com coragem podem olhar para o futuro com esperança de tempos melhores após a diversas realizações que temos feito desde 2017”, pontua William no vídeo.



Acusação por irregularidades na campanha



Entre os fatos que levaram a juíza a decidir pela cassação estão o uso eleitoreiro da 2ª edição do Jornal Ibirité em Ação (com 20 mil exemplares), propaganda institucional em período vedado por meio de mídias digitais, busdoors, outdoors, uso de uniformes com a logomarca da gestão, bem como logomarca da gestão divulgada quando do acesso à rede gratuita de wi-fi da prefeitura distribuída em locais públicos.



A criação de linha de ônibus, com número 7070 (na urna o número de William era 70) também é citada no processo, assim como o adiantamento injustificado do calendário de distribuição de cestas básicas para que a ação fosse concluída antes do pleito (15/11/2020), enquanto que nos meses anteriores a distribuição se iniciava próximo ao dia 20.



Outros pontos levantados foram a realização de propaganda eleitoral negativa falsa, imputando ao prefeito a responsabilidade pela suspensão da distribuição de cestas básicas, com participação, inclusive, de Parreira que gravou um vídeo sobre o assunto, a distribuição de kits escolares no mês de outubro, logo antes do pleito sem apresentação de qualquer justificativa a respeito do momento de distribuição e a concentração de obras de forma ostensiva nos quatro meses que antecediam o pleito.



William Parreira foi reeleito em 2020 com 55,44% dos votos derrotando Toninho Pinheiro, que ficou em segundo lugar com 41,36%.