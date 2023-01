Deputado bolsonarista pede impeachment de Lula: 'Crime de responsabilidade'

Com 26 dias de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) protocolou o primeiro pedido de impeachment. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o parlamentar aponta que o petista cometeu “crime de responsabilidade” ao afirmar que a cassação do mandato de Dilma Rousseff na presidência da República foi um “golpe de Estado”.









Sanderson (PL-RS) afirmou que o discurso do chefe do Executivo “atenta contra os Poderes e contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de impeachment pela flagrante prática de crime de responsabilidade”. Com isso, ele apresentou o pedido à Câmara dos Deputados.



Ao afirmar em discurso oficial e público que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de estado, Lula atenta contra os Poderes e contra a Constituição Federal, situação que por si só impõe a abertura de impeachment pela flagrante prática de crime de responsabilidade. %u2014 Deputado Sanderson (@DepSanderson) January 25, 2023





Agora, fica a cargo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), julgar se dará prosseguimento ou arquiva o pedido. No entanto, não há um prazo para que seja apreciado.



Vale ressaltar que Bolsonaro recebeu 158 pedidos de impeachment protocolados em seu mandato.