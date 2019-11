O presidente Jair Bolsonaro indicou os deputados Ubiratan Antunes Sanderson (PSL-RS) e Fabiana Silva de Souza Poubel (PSL-RJ) para a função de vice-líder do Governo na Câmara Federal. As indicações de Sanderson e Major Fabiana estão formalizadas em mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU).