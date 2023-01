Homem que ofendeu advogado de Lula é indiciado

Cristiano Zanin é advogado de Lula desde 2013, nos processos da Operação Lava Jato (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou, nessa quarta-feira (25/1), Luiz Carlos Basseto Junior, homem que hostilizou Cristiano Zanin, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 11 de janeiro, em um banheiro do Aeroporto de Brasília.













"Do meu ladinho aqui, como pode o cara se corromper tanto? Olha o corrupto aqui. Olha para a câmera, dá um 'tchau' safado. Vontade de meter a mão na orelha de um cara desse. Não tem vergonha pelo seu país? Safado, como você anda na rua assim? Tinha que estar tomando um pau de todo mundo que andar pela rua", disparou.





O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi apresentado ontem ao 2º Juizado Especial Criminal de Brasília. A informação foi dada na coluna do Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Após o ocorrido, o Ministério da Justiça colheu informações e encaminhou à Polícia Civil para análise de possíveis crimes cometidos.





A PCDF confirmou que o homem do vídeo é Basseto. O suspeito passou pelo Aeroporto de Brasília no dia 11 de janeiro, ao fazer conexão com destino a Miami.