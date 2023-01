Vídeo: Bolsonarista ameaça advogado de Lula no aeroporto de Brasília

Cristiano Zanin, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi hostilizado por um bolsonarista no aeroporto de Brasília, nesta quarta-feira (11/1). O homem divulgou o vídeo que mostra o defensor escovando os dentes no banheiro, enquanto ele o chama de “vagabundo” e “safado” enquanto o ameaça.

No vídeo, o apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) xinga Zanin enquanto ele fica em silêncio. “Pior advogado que possa existir está aqui. Olha o corrupto aqui, safado. Na minha frente, é brincadeira? Não está no aviãozinho do seu chefe não, safado, vagabundo?”, questiona.