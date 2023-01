Prefeito de Leopoldina sobre primo em ato golpista: responsabilidade é dele

Fernando Junqueira Ferraz Filho esteve na manifestação golpista em Brasília (foto: Reprodução/Redes Sociais) Estado de Minas que repudia totalmente os atos de vandalismo que aconteceram no Congresso Nacional, em Brasília, no último domingo (8/1). Sobre seu primo, que esteve na capital federal durante o ato de terrorismo, o Executivo ressaltou que não tem responsabilidade pelo ato de terceiros. O prefeito de Leopoldina, Pedro Augusto Junqueira Ferraz, eleito pelo PL, ressaltou à reportagem doque repudia totalmente os atos de vandalismo que aconteceram no Congresso Nacional, em Brasília, no último domingo (8/1). Sobre seu primo, que esteve na capital federal durante o ato de terrorismo, o Executivo ressaltou que não tem responsabilidade pelo ato de terceiros.









O prefeito de Leopoldina disse que é importante respeitar as instituições e a democracia. Pedro Augusto Junqueira Ferraz também ressaltou que não participou do movimento antidemocrático em Brasília e que não apoia o ato de terrorismo ocorrido no Congresso.





"Essas ações não me representam e jamais terão meu apoio. Espero que todos os responsáveis sejam punidos no rigor da lei, seja quem for", ressaltou.





"Não aceito ser responsabilizado por atos de terceiros. Respondo apenas pelos meus próprios atos. Minhas atitudes como prefeito provam que sou um democrata, que respeito quem pensa diferente de mim e que lido com sabedoria com o contraditório", completou.

Leia: Servidora municipal mineira está presa por atos terroristas em Brasília





Primo do prefeito





Um dos participantes do ato golpista no Congresso foi Fernando Junqueira Ferraz Filho. Em vídeo gravado em Brasília, no dia da invasão, Fernando Junqueira relata que teve apoio financeiro para estar na capital federal





"Ao meu amigo Tonico e a todos os leopoldinenses que contribuíram para que a gente estivesse aqui representando vocês, meus sinceros agradecimentos", disse.





De acordo com o prefeito, ele não tem nenhum envolvimento com a participação do primo nos atos de vandalismo do Congresso Nacional.