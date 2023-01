Servidora municipal mineira está presa por atos terroristas em Brasília

Forças de segurança de Brasília prendem participantes de atos terroristas em Brasília, no domingo (8/1) (foto: TON MOLINA/AFP)

A servidora Alcídia Maria de Jesus Sousa, de Pará de Minas, Região Centro-Oeste do estado, está presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), após participar dos atos golpistas, no último domingo (8/1), em Brasília.

Alcídia é auxiliar e coordenadora técnica de Tributação da Secretaria Municipal de Fazenda do município.

O nome da mulher aparece em uma lista divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape-DF) com os nomes dos criminosos que vandalizaram o Planalto, Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Essa relação conta com 1.138 nomes – o dia exato em que a mineira foi presa pelo Seape não foi divulgado. O rosto de Alcídia também não foi exposto.

Fazendeiro e primo de prefeito de MG teve ajuda para ir a ato em Brasília Uma portaria publicada pela prefeitura em janeiro de 2021, mostra que Alcídia foi promovida para o cargo de coordenadora técnica. Ela trabalha na prefeitura desde 2019.

Nome de Alcídia Sousa aparece entre as mulheres que estão presas na Penitenciária do DF (foto: Seape/Reprodução)

O Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de imprensa do município, para saber se há uma investigação do caso, se a servidora será exonerada e qual o posicionamento oficial sobre o assunto, mas até o fechamento desta matérias não recebeu nenhuma resposta.