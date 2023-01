Fazendeiro e primo de prefeito de MG teve ajuda para ir a ato em Brasília

O ato antidemocrático registrado em Brasília, no último domingo (08/01) teve a presença de pessoas do Brasil inteiro. Ao longo da semana, foram surgindo nomes de pessoas da Zona da Mata Mineira que estiveram na capital federal e participaram dos atos de vandalismo.

Em vídeo gravado em Brasília, no dia da invasão, Fernando Junqueira relata que teve apoio financeiro para estar na capital federal.

“Ao meu amigo Tonico e a todos os leopoldinenses que contribuíram para que a gente estivesse aqui representando vocês, meus sinceros agradecimentos”, disse em um dos vídeos, em que aparece à frente do QG do Exército, antes da ida para a Praça dos Três Poderes.

Fernando Junqueira Ferraz Filho, primo do prefeito de Leopoldina, esteve na manifestação golpista em Brasília (foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Aos meus caros amigos leopoldinenses, ao Ivaldo da Família Cachoeira do Bambu, estamos aqui representando vocês com muita luta, a família, pessoas honestas, honradas e trabalhadeiras (sic) iguais vocês são”, disse Fernando em outro vídeo, citando Ivaldo, que foi candidato a vereador em Leopoldina em 2016 pelo então PPS, Partido Popular Socialista.

A reportagem do jornal Estado de Minas não conseguiu contato com Fernando Junqueira Ferraz Filho. No entanto, nos últimos dias conversou e apurou com diversos moradores de Leopoldina. As informações obtidas pelo jornal dão conta de que Fernando conseguiu retornar de Brasília, mesmo com o cerco das forças de segurança, e está escondido em uma de suas propriedades, na zona rural da cidade.

Por medo de ser identificado pela Polícia, Fernando Junqueira excluiu o perfil no Facebook. No entanto, ainda pode ser encontrado um perfil antigo na rede social, em que mostra o apoio de Fernando a Bolsonaro desde a eleição de 2018.

No Twitter, Fernando disse que é CAC (foto: Reprodução/Twitter)

Também há uma conta em nome de Fernando no Twitter, em que o fazendeiro faz afirmações mentirosas sobre o processo eleitoral e também diz que é um CAC, sigla para Caçadores, Atiradores e Colecionadores de armas.

Recebeu auxílio emergencial

Segundo informações obtidas pela reportagem do jornal Estado de Minas, Fernando Junqueira Ferraz Filho é fazendeiro e possui propriedades em Leopoldina. No entanto, mesmo assim, recebeu auxílio emergencial durante o ano de 2020.

Resumo do recebimento do Auxílio Brasil (foto: Portal da Transparência)

Pelo Portal da Transparência é possível checar que Fernando recebeu o benefício durante todo o ano de 2020. Na primeira parcela, em abril, há a informação de que o valor foi devolvido à União. No entanto, a mesma observação não é vista nas outras parcelas. Ao todo, excluindo a parcela de abril, Fernando Junqueira recebeu R$ 3.300,00 do benefício.

Dias antes de ir para Brasília participar dos atos golpistas, Fernando postou foto com toda a família em uma praia.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a assessoria de comunicação do prefeito de Leopoldina para saber o posicionamento de Pedro Augusto Junqueira Ferraz sobre o primo dele estar na manifestação golpista e a própria opinião do chefe do Executivo sobre os atos, já que ele não se posicionou sobre o tema nas redes sociais. No entanto, o pedido de informação enviado pelo e-mail que consta no site da prefeitura, não foi respondido.