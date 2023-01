Dino: 'Terroristas querem deixar regiões brasileiras sem energia elétrica'

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública (foto: Mauro Pimentel/AFP) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, alegou, nesta sexta-feira (13/1), que os terroristas que invadiram o Congresso Nacional, em Brasília, no último domingo (8), estão ameaçando deixar alguns brasileiros sem energia elétrica, isso através de novos atos de vandalismo.









A declaração foi dada durante a homenagem aos envolvidos na prisão dos apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Dino apontou que a destruição ao patrimônio público subtrai milhões de reais de brasileiros, visto que tem que reparar esses objetos vandalizados. O ministro alegou que o investimento é necessário para "proteger o Brasil" e proteger a nossa pátria.





"Quantos milhões vão ser empreendidos para recuperar os danos materiais depredados? Dez? Quinze? Não sabemos ao certo. Esse dinheiro poderia ter um destino mais útil. A cada ameaça que se processa de fechamento de estradas, de refinarias, quantos milhões são gastos para proteger o patrimônio público?", comentou Dino.





"Agora esses mesmos terroristas querem deixar regiões brasileiras sem energia elétrica, e não pensam que deixar um hospital sem energia elétrica é criminoso. Quantos milhões estão sendo gastos para evitar que terroristas destruam infraestruturas críticas?", questionou Dino.





Homenagem





A cerimônia homenageou comandantes e membros da Polícia Militar do Distrito Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar, entre outras instituições.