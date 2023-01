Pacheco sobre dia de terror: 'Deve ser superado, mas jamais esquecido'

Rodrigo Pacheco chamou os invasores do Congresso de 'golpistas' e afirmou que eles serão identificados e punidos (foto: Reprodução/TV Senado)



"Dia 8 deve ser superado, mas jamais pode ser esquecido", destacou o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao comentar o ato terrorista no Congresso Nacional, em Brasília, no último domingo. Pacheco também pontuou, na manhã desta terça-feira (10/1), no Plenário do Senado, que o povo brasileiro, em sua maioria, respeita as instituições e sabe o verdadeiro valor de viver em uma democracia.









O presidente do Senado ressaltou que o ato de vandalismo não é um "excesso de manifestação democrática" por parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para Pacheco, o que aconteceu em Brasília é crime e precisa ser punido.

"Múltiplos crimes, coletivos, mas praticados individualmente. E não é só uma mobilização que invade um prédio público. Não é só uma mobilização que ao invadir um prédio público depreda o patrimônio nacional, bens de todos os brasileiros e brasileiras. É mais do que invasão de um prédio. É mais do que uma quebradeira geral".





Pacheco disse que a grande preocupação do ato não são os bens depredados, o qual o valor estimado é de R$ 4 milhões, mas sim a motivação: a vontade de tomar a democracia brasileira e de se praticar um golpe.





"Este ânimo que foi expressado por essa minoria raivosa e selvagem não vai prevalecer. Não vai prevalecer porque as instituições são fortes o suficiente para reagir a esse tipo de ação", pontuou Pacheco.