Lula com governadores: 'Vamos chegar a quem financiou (atos terroristas)'

Lula encerrou encontro com fala incisiva sobre punição a financiadores de atos golpistas (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a falar em encontrar os financiadores de atos golpistas durante reunião com governadores nesta segunda-feira (9/1), em Brasília. Junto de outras autoridades, o petista encerrou o encontro repudiando os ataques terroristas perpetrados por bolsonaristas que, no domingo (8/1), invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.









“Uma das primeiras coisas que eu ia fazer era reunir os 27 governadores para que a gente pudesse discutir os três mais importantes projetos de cada estado para ver se a gente conseguia arrumar dinheiro ou financiamento para colocar o país para andar. Quis Deus que essa reunião de hoje acontecesse antes dessa, em que vocês não vieram reivindicar nada,vocês vieram prestar solidariedade ao país e à democracia”, disse o petista.





O presidente prosseguiu dizendo que nunca questionou o resultado das eleições que perdeu e criticou a agenda dos manifestantes bolsonaristas pelo país. Lula afirmou que os atos de vandalismos ocorridos em Brasília eram previstos e afirmou que os movimentos de contestação do resultado eleitoral não apresentavam propostas que não ataques à democracia.





“Eles estiveram em todos os estados na frente dos quarteis reivindicando o quê? A melhoria da qualidade de vida das pessoas? Mais liberdade? Aumento de salário? Construção de habitação? Melhoria da produção agrícola? Não. Estavam reivindicando golpe. Era a única coisa que se ouvia falar”, afirmou.





Assim como em seu primeiro pronunciamento após os atos de vandalismo em Brasília , Lula reiterou que as investigações se esforçarão para identificar os financiadores do movimento, além dos que já foram detidos em flagrante, a quem o presidente se referiu como possível ‘massa de manobra’.





“Não é possível um movimento durar o tempo que durou na frente dos quartéis sem financiamento. Gente garantindo o café, o almoço e a janta. Em nome da democracia, nós não seremos autoritários com ninguém, mas não seremos mornos com ninguém. Vamos investigar e vamos chegar a quem financiou [...] Foi muito difícil para vocês e para mim conquistarmos a democracia nesse país. Foi muito difícil que a gente tivesse uma constituição que fosse uma carta cidadã respeitada por nós. Foi muito difícil conquistar um direito de manifestação nesse país e a gente quer continuar tendo esse direito. A gente não precisa gostar um do outros, apenas aprender a conviver democraticamente na diversidade”, pontuou.





A reunião na mesa oval do Palácio do Planalto contou com representantes dos 27 estados brasileiros, incluindo nomes ligados ao bolsonarismo e que fizeram oposição ao petista durante a campanha eleitoral, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) , Jorginho Mello (PL-SC) e Romeu Zema (Novo-MG)





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); e o presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); bem como a presidente do STF, Rosa Weber; e o Procurador Geral da República, Augusto Aras, também estavam entre os presentes.





Ao final da reunião, os governadores caminharam com Lula pela Praça dos Três Poderes em ato simbólico após a invasão do espaço da capital que reúne as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.