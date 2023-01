Tarcísio para Alckmin: 'Com quem eu tenho que aprender sobre São Paulo'

BE

Ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio repudiou atos de vandalismo em Brasília (foto: Reprodução/ YouTube) O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), iniciou sua participação na reunião de governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazendo um aceno ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Falando em nome dos estados da Região Sudeste, ele foi um dos primeiros a se pronunciar no evento marcado para discutir ações contra manifestações antidemocráticas, nesta segunda-feira (9/1).









Na sequência, o governador paulista classificou o encontro com os governadores como um "ato de solidariedade aos poderes constituídos" e se referiu a uma fala anterior da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) para exaltar a democracia no país.





“Essa reunião de hoje significa que a democracia brasileira depois dos atos de ontem vai se tornar ainda mais forte. É bom ver a ministra Rosa Weber dizer que no dia 1º vamos começar o ano judiciário e vamos reconstruir aquilo que foi destruído e assim nós vamos nos reconstruir”, afirmou.





A reunião com governadores acontece um dia após a invasão e depredação do Palácio do Planalto, STF e Congresso Nacional por grupos bolsonaristas que seguem em negação ao resultado da eleição presidencial.

Tarcísio





O aceno a Geraldo Alckmin, três vezes governador de São Paulo, também reacende uma das polêmicas da campanha de Tarcísio. Carioca, o fato de não ser natural do estado que pretendia comandar foi alvo de críticos da oposição e explorado pelo adversário petista durante a disputa eleitoral.