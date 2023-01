Lula e os 27 governadores caminham do Palácio do Planalto até o Supremo

Governadores se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com ministros do STF para discutir operações conjuntas contra atos terroristas, como o realizado nesse domingo (8/1) em Brasília (foto: Reprodução/TV Brasil)

No dia seguinte aos ataques terroristas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta segunda-feira (9/1), com os 27 governadores. Eles caminharam do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal (STF). Os dois prédios, assim como o do Congresso Nacional, foram alvo de depredação.A reunião foi convocada ontem pelo presidente recém-empossado e também contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB); do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL); do presidente em exercício do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); de ministros palacianos; da presidente do STF, a ministra Rosa Weber; e dos ministros Luis Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli."STF foi duramente atacado. Nosso prédio histórico foi, em seu interior, praticamente destruído. Em especial, nosso plenário. Esta simbologia, a mim, entristeceu de uma maneira enorme. Mas eu quero assegurar a todos que nós vamos reconstruí-lo, e que, no dia 1º de fevereiro, daremos início ao ano judiciário, como se impõe ao Poder Judiciário independente e guardião, no caso do STF, da nossa Constituição Federal”, afirmou a Weber.

A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão (PP), esteve presente após o agastamento de Ibaneis Rocha (MDB). Apoiadora de Bolsonaro, assim como o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), condenaram os atos e se disponibilizaram a ajudar no processo de pacificação do Brasil.