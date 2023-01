Sindicato entregará à OAB relato de jornalistas agredidos por bolsonaristas

Repórteres da Band Minas e do jornal O Tempo, além de fotógrafo do jornal Hoje em Dia foram agredidos por bolsonaristas

O Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais vai entregar, nesta terça-feira (10/1), à Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, documento com o relato dos jornalistas que sofreram agressões físicas praticadas por bolsonaristas acampados em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar, na Avenida Raja Gabaglia, Região Oeste de Belo Horizonte.

“Jornalistas irão pedir à OAB o acompanhamento das investigações policiais das agressões e reiterar a necessidade de medidas que garantam a segurança dos profissionais da imprensa no exercício de suas atividades”, afirma a nota.

Na quinta-feira (5/1), um fotógrafo do jornal Hoje em Dia foi agredido por bolsonaristas enquanto registrava o movimento do acampamento em frente ao local. Já na sexta-feira (6/01), repórteres da Band Minas e do jornal O Tempo foram atacados pelos militantes durante a cobertura da retirada do acampamento bolsonarista pela Guarda Municipal de BH.