BH: manifestantes ocupam a Praça Sete em favor da democracia

Centenas de pessoas se manifestaram a favor da democracia nesta segunda-feira em BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Mesmo com a chuva que segue atingindo Belo Horizonte, centenas de pessoas ocuparam a Praça Sete, no Centro da capital, nesta segunda-feira (9/1), para se manifestar a favor da democracia e contra ataques terroristas realizados por bolsonaristas nesse domingo (8/1), em Brasília.O ato organizado por centrais sindicais e movimentos sociais começou às 18h e durou cerca de duas horas. O grupo caminhou da Praça Sete até a Praça da Estação.Gritos de ordem contra o ataque terrorista, que resultou na depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), e contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram entoados pelos manifestantes, como "sem anistia, sem perdão. Bolsonaro e seus golpistas na prisão" e "sem terrorismo, não dá pra passar pano para o fascismo".

Leia mais: Hospital em Orlando nega que Bolsonaro esteja internado no local

A deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT) marcou presença e afirmou que serão entregues representações e denúncias contra "parlamentares que estiveram incitando, participando e que estão ao lado do golpismo".



"É inconcebível ter um mandato do povo, eleito democraticamente, e achar que o fascismo e a barbárie de ontem têm legitimidade", afirmou a petista.



Também estiveram no ato torcidas organizadas Corinthians de Belo Horizonte, a Resistência Alvinegra, do Atlético, e a Resistência Azul Popular do Cruzeiro.