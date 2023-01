Bolsonaro se refere a Lula como presidente pela primeira vez

Bolsonaro viajou antes da posse e ainda falava como se presidisse o país (foto: TÉRCIO TEIXEIRA / AFP) Em publicação sobre os atos de terrorismo em Brasília deste domingo (8/1), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reconheceu publicamente, pela primeira vez, a transferência de poder no Brasil. Nos Estados Unidos desde o fim de 2022, ele não participou da solenidade de entrega da faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o venceu nas eleições.









Leia mais: Terroristas confundem decreto de Lula com intervenção militar O ex-presidente fechou a sequência de tweets repudiando parte do pronunciamento de Lula, que responsabilizou Bolsonaro pelos atos de seus apoiadores na capital federal.

“No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil”, escreveu Bolsonaro, se referindo a Lula pela primeira vez como presidente brasileiro.





Lula

Durante pronunciamento no fim da tarde, Lula repreendeu os atos , disse que os participantes serão identificados e punidos e decretou intervenção federal no país. Se referindo a Bolsonaro como ‘genocida’, o petista atribuiu ao ex-presidente responsabilidade sobre o movimento de seus apoiadores.





“Este genocida não só provocou isso, não só estimulou isso, como quem sabe ainda está estimulando ainda pelas redes sociais lá de Miami, onde ele foi descansar. Na verdade, ele fugiu para não me colocar a faixa e é muito triste depois da festa democrática do dia 1º, a festa mais importante da posse de um presidente da República na história do presidencialismo no mundo inteiro,nunca o povo trabalhador, os catadores de papel, os índios e as pessoas negras desse país colocaram a faixa de presidente da República. Essa gente já estava em Brasília”, disse Lula.





Na apresentação de seus perfis nas redes sociais, no entanto, segue se identificando como o chefe do Executivo Nacional. Oito dias após a posse de Lula, esta foi a primeira vez que Bolsonaro se pronunciou sem se referir a si próprio como presidente do Brasil. Em publicações anteriores, ele fazia anúncios de sua gestão, como se ela ainda estivesse em curso