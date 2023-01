Rosa Weber promete punição exemplar e chama manifestantes de delinquentes

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber fez pronunciamento neste domingo (8/1), após ataque terrorista em Brasília (foto: Carlos Moura/SCO/STF) A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, emitiu um comunicado nas redes sociais repudiando o ataque terrorista deflagrado por manifestantes de extrema-direita no Congresso, STF e Palácio do Planalto. Nesse sentido, a ministra qualificou os atos como “criminosos” e chamou os extremistas de “delinquentes”, além de prometer uma punição exemplar para os envolvidos.

Nota do STF sobre vandalismo e atos antidemocráticos em Brasília



Conforme a magistrada, que também preside o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), "o STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos".

Rosa Weber destaca ainda que a Suprema Corte “não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao estado democrático de direito”, pontuando ainda que o “prédio histórico será reconstruído”.

"Presidente do STF, Ministra Rosa Weber, diz que Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao estado democrático de direito.

O edifício-sede do STF, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade, foi severamente destruído por criminosos, vândalos e antidemocratas. Lamentavelmente, o mesmo ocorreu no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. As sedes dos três poderes foram vilipendiadas.

O Brasil viveu neste domingo - 8 de janeiro de 2023 - uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia.

Desde que o ato foi anunciado, mantive contato com as autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e do Governo do Distrito Federal. Os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte, que acompanharam os episódios com imensa preocupação.

O STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído.

A Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao estado democrático de direito.

Ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).”

Extremistas não reconhecem vitória de Lula nas urnas

Inconformados com a vitória do presidente Lula, terroristas de extrema-direita invadiram o Congresso Nacional , o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, pois não aceitam a vitória nas eleições de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Manifestantes vestidos de verde e amarelo entraram em confronto com a polícia. Imagens que circulam nas redes também mostram, por exemplo, o momento em que um policial é derrubado de um cavalo e espancado pelos criminosos

Considerado um dos culpados pela invasão, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro, Anderson Torres, foi exonerado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB). Isso porque o ato antidemocrático era previsto pelo governo, mas poucas medidas foram feitas para conter a situação.

Desde o fim das eleições presidenciais, em 30 de outubro, apoiadores extremistas protestam contra o resultado das urnas e demandam intervenção militar em todo o país.