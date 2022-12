Lula confirma 33 ministérios do governo; veja lista

Futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que os futuros ministros devem ser anunciados ainda nesta semana (foto: Evaristo Sa/AFP) A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) adiantou, nesta terça-feira (20/12), 33 dos 37 ministérios do novo governo. Eliziane falou à imprensa logo após a reunião do conselho político do governo de transição e leu uma lista com o nome de algumas das pastas. Segundo a parlamentar, o novo governo terá "90% da composição de cargos de 2010".









A senadora leu uma lista, anotada durante o encontro, com os nomes de 33 pastas (confira abaixo).

A relação não inclui o Ministério das Relações Exteriores, cujo futuro chefe, Mauro Vieira , já foi nomeado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A recriação do Ministério dos Esportes também é dada como certa por membros da transição. Devem ser incluídos ainda: Desenvolvimento Social, Meio Ambiente e Trabalho.





Questionada sobre a expectativa para os próximos anúncios, Eliziane respondeu que "só o presidente Lula tem isso hoje na cabeça". A parlamentar também negou ver demora no anúncio da composição do novo governo que, até o momento, conta apenas com cinco oficializações.





"É um governo amplo, né? O presidente Lula não ganhou só com um ou dois partidos, na verdade foram 10 partidos. Chegaram mais dois no segundo turno, e agora são mais dois. Então são 14 partidos. É uma engenharia que não é muito simples", comentou a parlamentar. A lista completa de ministérios deve ser divulgada em breve pelo governo de transição. Há ainda a expectativa de que Lula anuncie novos ministros ainda nesta semana

Confira a lista de ministérios após reunião do conselho político da transição