Ministros do governo Lula serão anunciados até o fim da semana

Rui Costa afirmou que os futuros ministros do governo Lula serão divulgados ainda esta semana (foto: YouTube/Reprodução) O ex-governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta terça-feira (20/12) que a estrutura dos 37 ministérios do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está pronta. Segundo o futuro ministro, o anúncio dos nomes dos ministros que irão compor a Esplanada deverá ser feito por Lula ainda esta semana.









Questionado sobre os possíveis ministros, Rui Costa não quis adiantar. "Minha prioridade nesses dias todos tem sido a de concluir a estruturação dos ministérios. Diria que está praticamente tudo pronto, todo mundo já tem onde sentar, já tem gabinete pra todo mundo, já tem a definição de todo mundo onde vai ficar, está tudo organizado. O organograma está pronto. Nós vamos divulgar essa semana todos os ministérios."

Ministros já anunciados









Costa destacou ainda que as pastas foram desenhadas de modo a não elevar as despesas e sem a criação de novos cargos, exceto a de ministros.

"Vai ter o mesmo custo. A delegação que Lula me deu foi para ampliar 37 ministérios sem elevar o custo. Apesar de alguns duvidarem disso, nós conseguimos fazer. Quero dar a boa notícia, isso já está concluído e já está feito sem haver criação de cargos. Fora o cargo dos ministros, toda estrutura foi feita a partir do remanejamento das estruturas existentes."





"É um esforço grande porque significa inclusive a diminuição de cargos em relação ao que era antes. Conseguimos finalizar e cada ministro que for nomeado receberá o 'kit ministro' com seu organograma, onde vai ficar, tudo que ele precisa para trabalhar depois da posse", completou.





PEC da Transição

Em relação à PEC da Transição , o futuro ministro repetiu que o projeto continua sendo o plano principal do governo. "O objetivo é esse, chegar ao entendimento, aprovar a PEC e inaugurar um novo momento de diálogo público, republicano, transparente com o Congresso, com a Câmara e com o Senado." Segundo ele, a equipe de transição está dialogando para chegar ao que seja melhor para o país.





"As coisas estão sendo cuidadas, as reuniões que estão sendo feitas. O governo está buscando diálogo, entendimento. A questão principal é cuidar da nação, cuidar do país e o nosso objetivo é que todo mundo colabore, ajude. O Senado ajudou e a nossa expectativa é que a Câmara também ajudará", afirmou.





O futuro ministro da Casa Civil destacou ainda que Lula cumprirá a promessa de se encontrar com governadores e prefeitos de todo o país.

"Está previsto para janeiro. O presidente quer reunir com os governadores para já fazer a pauta e a agenda que ele se comprometeu. Ele quer fazer uma governança, um diálogo permanente com os governadores e nós ajudaremos a construir junto com o Ministério das Relações Institucionais e a Secretaria de Governo", disse.





Ele apontou o enfraquecimento do Pacto Federativo na atual gestão de Jair Bolsonaro (PL) e prometeu o retorno do 'diálogo' com os entes federais e municipais.

"Isso para nós tem um valor grande e a gente vai querer restabelecer isso porque, infelizmente, ao longo desses últimos anos, isso se perdeu. Desde que tiraram a Dilma não se tem mais diálogo com o Pacto Federativo, com estados e municípios, e houve infelizmente uma quebra desse pacto e ao contrário, se fez foi muita perseguição aos estados. Nós estamos querendo restabelecer a relação republicana de diálogo, de estabelecimento de prioridades de governo, até porque muita coisa que nós pretendemos fazer e vamos fazer é importante que seja feito dando capilaridade a essas ações no diálogo com o governador e prefeitos. O padrão vai mudar completamente. Vai voltar a ter um padrão de diálogo, discutir as ações do governo com os entes federados."





Perguntado sobre a relação com o atual chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), Rui Costa relatou que ele se dispôs a auxiliar. "Civilizado, ótimo, de alto nível. Não tem do que reclamar. Ele é um senador, me atendeu de forma muito cordial e se dispôs a fazer tudo que fosse necessário e vamos continuar dialogando", disse.





Já a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), que participou da reunião do conselho político da transição, confirmou o nome de pelo menos 33 ministérios. Segundo ela, a demora em anunciar os ministros ocorre pela amplitude de partidos que o governo precisa abarcar.

"É um governo amplo, com 14 partidos. É uma engenharia que não é muito simples. A definição de um ministério passa por muito debate e conversando com muitos fatores", concluiu.