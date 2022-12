Michelle Bolsonaro é vaiada e aplaudida em diplomação no DF

AS

Sob um misto de vaias e aplausos, a primeira-dama Michelle Bolsonaro compareceu à diplomação dos eleitos no Distrito Federal, na noite desta segunda-feira (19/12), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.





Pelo lado a favor do petista, foi possível ouvir gritos como "fora, Bolsonaro!". Vindo dos que apoiam o atual chefe do Executivo, houve um coro de "mito!" e "Lula, ladrão! Seu lugar é na prisão!".

Primeira-dama Michelle Bolsonaro é aplaudida em diplomação de eleitos no DF (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

O que é a diplomação?

A diplomação é um passo fundamental para que o eleito possa assumir o mandato. A entrega do documento atesta que o candidato está apto para exercer o cargo para o qual foi escolhido pela população e que cumpriu, exceto em casos em que ainda cabem julgamentos, todas as exigências da Justiça Eleitoral.





Além do governador reeleito, Ibaneis Rocha (MDB), que está com covid-19 e estará representado pelo advogado Bruno Rangel, foram diplomados os outros 36 candidatos eleitos neste ano no DF, como a futura vice-governadora, Celina Leão (PP), a futura senadora Damares Alves (Republicanos) - assim como um de seus suplentes -, e os deputados federais e distritais.